Come i “MEGA” hanno abusato della foto di una bambina violentata e uccisa per fare propaganda anti immigrazione

Sui social circola una foto dove verrebbe mostrata la presunta vittima di violenza e di stupro a Catania. Secondo la narrazione riportata nei post, si tratterebbe di una 13enne vittima di 7 egiziani. Il caso di violenza e stupro è reale e risale al 2024, ma la foto mostra un’altra vittima di un altro episodio di violenza, conclusa con un orribile omicidio.

Ecco come viene condivisa l’immagine:

Una ragazzina di 13 anni è stata rapita da 7 migranti egiziani a Catania, in Italia. I criminali hanno legato il fidanzato della povera ragazza, che è stato costretto a guardare. Ogni giorno un bambino europeo diventa vittima dell’immigrazione clandestina

La foto, come il testo, risultano gli stessi pubblicati il 16 maggio 2025 dall’account X “Radio Europe”. Attualmente, il post contenente la falsità ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni:

A 13-year-old girl was r*ped by 7 Egyptian migrants in Catania, Italy. The criminals tied up the poor girl’s boyfriend and he was forced to watch. Every day a European child becomes a victim of illegal immigration