Il complotto su Hillary Clinton e le eMail del «pedogate»

Tutto deriva da una leggenda della setta QAnon

Diverse condivisioni Facebook riportano una clip che mostra un testo, tratto a sua volta da un’altra condivisione. La narrazione riguarda la presunta collusione di Hillary Clinton con fantomatiche élite pedofile. Il tutto deriva dalle solite teorie del complotto emerse nell’ambito di QAnon. Le vicende riguarderebbero anche l’allora presidente in carica Barak Obama e Ben Affleck.

Per chi ha fretta:

Le eMail che incastrerebbero Hillary Clinton e il suo coinvolgimento nel pedogate non sono mai esistite.

L’intera narrazione deriva da una delle leggende complottiste nate in seno a QAnon.

Il precedente scandalo delle eMail che coinvolse Clinton riguarda ben altro argomento.

Analisi

Riportiamo alcune perti del testo che incastrerebbe Hillary Clinton:

Ci sono email che dimostrano che il Presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha pagato 65.000 dollari dai contribuenti statunitensi per portare alla Casa Bianca bambini piccoli per una festa a sfondo sessuale con élite e politici, tra cui Hillary Clinton e Ben Affleck.

È stato dimostrato che il Pedogate è stato screditato come “fake news” dai media mainstream, nonostante il servizio televisivo della NBC (11 giugno 2013) su Hillary Clinton che ha usato la sua posizione di Segretario di Stato USA per interrompere un’indagine sul traffico di bambini all’interno del Dipartimento di Stato.

Hillary Clinton e il fantomatico pedogate

Effettivamente questo pedogate che coinvolgerebbe le élite americane, tra cui Hillary Clinton, non è mai esistito se non nelle fantasie più recondite dei complottisti americani, e non solo. Il fenomeno è ormai oggetto di studio. Ci viene in aiuto una ricerca pubblicata nel 2023 sulla rivista PACM on Human-Computer Interaction. Si intitola The Information Ecosystem of Conspiracy Theory:

Examining the QAnon Narrative on Facebook.

Secondo i ricercatori le teorie del complotto generatesi all’interno di QAnon si concentrano soprattutto sul postulare l’esistenza di una cabala pedofila globale che coinvolgerebbe anche importanti esponenti democratici, come la già citata Hillary Clinton. Secondo la narrazione, la cabala sarebbe coinvolta in un traffico sessuale minorile, e Donald J. Trump avrebbe il compito di smantellarla e punirne i membri.

Il termine «pedogate» è strettamente correlato a QAnon e ad altre teorie del complotto, come la teoria del «pizzagate». Per identificare pagine e gruppi Facebook che promuovevano la narrativa QAnon, i ricercatori hanno utilizzato un insieme di parole chiave, tra cui termini specifici di QAnon e termini più ampiamente utilizzati nel contesto di QAnon e teorie del complotto correlate.

Delle eMail che dovrebbero dimostrare questa serie di deliranti tesi ci eravamo occupati in una precedente analisi. La fonte è un falso noto fin da quando entrò in circolazione nel gennaio 2021. Secondo le narrazioni originali tali documenti sarebbero stati resi pubblici da WikiLeaks, ma tutto questo non risulta. Quanto emerso dalle indagini dell’FBI durante lo scandalo delle e-Mail di Hillary Clinton del 2016 sono ben altra faccenda.

Conclusioni

Abbiamo visto che le eMail che incastrerebbero Hillary Clinton e il cosiddetto pedogate sono una leggenda di QAnon priva di fondamento.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.