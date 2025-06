Salvini riapre il pressing sul terzo mandato: «Luca Zaia? Se c’è uno bravo teniamocelo»

La nuova apertura di Fratelli d'Italia riaccende le speranze della Lega. L'ipotesi di fare tutto in tempo per le elezioni autunnali

Matteo Salvini torna (e con qualche ragione) sull’argomento terzo mandato, tema che molti davano per perso ma che da ieri, dopo le dichiarazioni tanto della premier Giorgia Meloni quanto del responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli è tornato di attualità, nonostante la contrarietà di Forza Italia. Come anticipato nei giorni scorsi da Open, è ormai chiaro che la discussione nel governo è aperta e che la premier ha dato un benestare, visto che ieri, 6 giugno, Donzelli è stato parecchio esplicito: «Non c’è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni», ha detto, perché “sbagliato” era che «ciascuna regione scelga il numero dei mandati», non che si faccia «una riflessione nazionale”. Mantenere Zaia in Veneto (anche a costo di lasciare la Campania a Vincenzo De Luca) potrebbe essere la soluzione ottimale per non mostrare le guerre interne ai partiti del centrodestra che sul territorio si sono fatte particolarmente accese e che renderebbero complicata da gestire la partita Nord Est, senza dare garanzie di successo a Napoli e nel territorio campano.

Salvini insiste

Dunque, oggi Salvini torna sull’argomento e rintuzza gli alleati. Ai giornalisti che gli chiedono se ci sarebbero i tempi per fare tutto entro l’autunno risponde: «Si, se facciamo veloci si». E dice anche che ovviamente la Lega sosterrebbe Luca Zaia (come del resto farebbe con Massimiliano Fedriga in Friuli, che però è una regione a statuto speciale e quindi al momento può fare la legge sul terzo mandato, se la Consulta non deciderà diversamente) «Non facciamo le leggi per una persona», dice Salvini: «Il principio è: in questo momento storico c’è la fila di gente disponibile a fare il sindaco con tutti i problemi che ci sono? O il governatore? Non sempre, se ne trovi uno bravo è giusto che la gente se lo possa tenere stretto per tutte le volte possibile. Non è per Zaia, per Fedriga, per Salvini, se siamo convinti la facciamo, sennò andiamo avanti».