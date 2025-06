Garlasco, ispezione dei Ris nella villetta dei Poggi: «Accertiamo le tracce del reato». Presente anche l’avvocata di Andrea Sempio

Gli inquirenti fanno sapere che l'attività era pianificata da tempo.

I carabinieri del Ris sono entrati nella villetta della famiglia Poggi con laser scanner e droni. L’incarico ai militari è arrivato dalla procura di Pavia. L’obiettivo degli inquirenti, secondo quanto riporta il Tg1, è quello di riprodurre in 3d l’interno e l’esterno della casa di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. E ricostruire così la traiettoria delle tracce di sangue e la dinamica dell’omicidio. Nella villetta è presente anche l’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia. Secondo l’avvocato della famiglia Poggi l’azione è stata presentata dagli inquirenti come un’ispezione dei luoghi. «Ci era stato comunicato questo accertamento. Ci è stato presentato come una ispezione dei luoghi e noi non abbiamo titolo a partecipare, essendo una attività della Procura», ha spiegato l’avvocato Francesco Compagna. Il legale ha chiarito che, da quanto si può capire, i «carabinieri effettueranno misurazioni, rilevazioni per ricostruire la scena del crimine, comprese le traiettorie delle tracce di sangue».

Cosa cercano gli inquirenti

È difficile infatti, essendo passati 18 anni, che si tratti di una ricerca di oggetti o materiale biologico dell’epoca. Per questo motivo, riferiscono gli inquirenti, il sopralluogo effettuato è stato pianificato, non a sorpresa. La famiglia, infatti, era consapevole che sarebbe avvenuto. Nel provvedimento, inoltre, viene precisato che, qualora fosse necessario, la polizia può procedere con la rimozione di eventuali barriere architettoniche che dovessero impedire l’accesso all’immobile. All’interno del provvedimento dell’ispezione, la procura di Pavia ha scritto che tra le attività c’è quella di accertare le tracce e gli effetti materiali del reato. Per questo motivo, hanno scelto di procedere con un’ispezione, effettuando misurazioni con l’utilizzo di una strumentazione tecnica specifica. Sul posto sono state fatte anche delle foto.