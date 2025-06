Calendario F1 2026: Imola esclusa, dentro Madrid. Tutte le tappe del prossimo mondiale

Nel calendario presentato dalla Formula 1 manca la storica pista di Imola. Al suo posto un secondo Gran Premio in Spagna, a Madrid

I rumors erano nell’aria da tempo ma oggi, martedì 10 giugno, è arrivata l’ufficialità: la pista di Imola non farà parte del calendario della Formula 1 2026. Si chiude così, almeno per il momento, la parentesi iniziata nel 2020 e che ha portato la pista romagnola di nuovo all’apice della massima serie motoristica. La storica pista, che fino al 2006 ha ospitato il Gran Premio di San Marino, potrebbe però tornare nel calendario se si dovesse concretizzare il progetto della F1 di organizzare un calendario senza appuntamenti fissi. L’annuncio odierno di Liberty Media non arriva come un fulmine a ciel sereno, il contratto originario prevedeva già la scadenza nel 2025 e l’amministratore delegato della società, Stefano Domenicali, aveva già fatto sapere di voler puntare all’internazionalizzazione della competizione.

Il nuovo Gran Premio di Madrid al posto di Imola

Il calendario del 2026 prevede nuovamente 24 tappe, come già avvenuto nel 2024 e 2025. A subentrare a Imola sarà il circuito di Madrid, un nuovo tracciato cittadino che si svilupperà a pochi chilometri dal centro della capitale spagnola. L’annuncio della sua entrata in calendario era già stato dato a gennaio di quest’anno e con il contratto di Imola in scadenza i piani della F1 apparivano delineati. Quello di Madrid sarà il 16° appuntamento della stagione, nel weekend che va dall’11 al 13 di settembre, subito dopo il Gran Premio di Monza, quest’ultimo confermato fino al 2031. La F1 aggiunge dunque una nuova tappa spagnola, vista la presenza in calendario anche dello storico circuito di Barcellona.

Il calendario completo della stagione F1 2026

Come avvenuto anche per la stagione in corso, il campionato 2026 si aprirà in Australia l’otto marzo, per poi muoversi il weekend successivo nella pista di Shanghai in Cina. Chiude la tournèe nell’estremo oriente la pista di Suzuka in Giappone. Nel 2026 il Ramadan si terrà tra febbraio e marzo, per cui i primi appuntamenti nella penisola araba saranno ad aprile con i Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita. Dopo il primo dei due passaggi in Nord America, tra Miami e Montreal, la Formula 1 tornerà in Europa all’inizio di giugno con il più lussuoso dei Gran Premi, quello di Monte Carlo. Il Gran Premio di Monza confermato come sempre nella prima settimana di settembre. Il giro delle piste storiche del vecchio continente si chiuderà proprio con il nuovo Gp di Madrid il 13 settembre. Attenzione alla pista di Spa-Francorchamps, un altro nobile appuntamento che nel 2028 non sarà più in calendario. L’ultima parte di stagione partirà dai circuiti cittadini di Baku e Singapore, per poi ritornare in America, tra Austin, Messico, Brasile e Las Vegas. Il gran finale sarà ancora in Medio Oriente, prima in Qatar e poi ad Abu Dhabi.

