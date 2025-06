«Ma quello non è Kimi Antonelli», la svista clamorosa in Tv: figuraccia in diretta durante Virtus-Olimpia

Il giovanissimo pilota della Mercedes era davvero presente al palazzetto, ma è stato ignorato dalle telecamere

«Kimi Antonelli, pilota F1 Mercedes». È stato presentato così dalla regia di Eurosport e DAZN un giovane spettatore che martedì 2 giugno si trovava sugli spalti della Segafredo Arena per assistere a gara 2 della semifinale di basket tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Peccato che la persona inquadrata fosse Alessandro Luini, 28 anni, giocatore amatoriale della Campetto Basket Ancona, che la regia dei due network televisivi ha evidentemente confuso con il ben più noto pilota di Formula Uno. La cosa più bizzarra è che quella sera Kimi Antonelli era davvero sugli spalti del palazzetto per assistere alla partita, ma le telecamere hanno seguito per tutto il tempo la persona sbagliata.

L’errore della regia tv

Ad accorgersi del bizzarro equivoco è la pagina social “La Giornata Tipo”, che ha ironizzato sull’accaduto. «Applaudi, e ti inquadrano. Tifi, e ti inquadrano. Vai a pisciare, ti inquadrano. Ormai sai che questa è la vita che spetta alle persone famose come te. Poi però rifletti un attimo. Tu non guidi mica una Formula Uno. Anzi, il tuo unico mezzo è una Punto a tre porte, tra l’altro con la revisione scaduta», si legge nel post pubblicato sui social. D’altronde, l’unica vera somiglianza tra Antonelli e Luini è il taglio di capelli. Per il resto, i due sembrano avere ben poco in comune. «Non sei alto 1.72 ma 1.95, non hai 18 anni ma 28, non sei seguito sui social da 3 milioni di persone ma da un migliaio di amici e parenti, e soprattutto non ti chiami Kimi Antonelli», continua il post della Giornata Tipo, che prova a immedesimarsi nel giovane marchigiano inquadrato ripetutamente per sbaglio dalle telecamere di Eurosport e DAZN.