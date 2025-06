«Vieteremo ai 15enni di comprare coltelli online»: la stretta di Macron che insiste sui social vietati ai ragazzini: «L’Ue si muova»

Il presidente francese promette anche una stretta social per i più giovani: «Pronti a vietare l'accesso in Francia se non lo farà prima l'Ue»

«Un quindicenne non potrà più acquistare un coltello online». Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, dopo che nella mattinata di martedì 10 giugno un’assistente scolastica è stata accoltellata a morte da uno studente di 14 anni all’ingresso di una scuola media a Nogent, nell’Alta Marna, alle porte di Parigi. «Inaspriremo le regole. Ciò significa che imporremo pesanti sanzioni finanziarie e divieti. Non potranno più vendere queste armi bianche» ai minori di 15 anni, ha spiegato il capo dello Stato in un’intervista a France 2.

L’accoltellamento a scuola alle porte di Parigi

L’annuncio di Macron arriva poche ore dopo quanto accaduto a Nogent, dove un 14enne ha sferrato una coltellata letale contro un’assistente scolastica. L’episodio si sarebbe verificato durante un normale controllo dello zaino all’esterno dell’istituto, come se ne fanno ormai da marzo in migliaia di scuole d’Oltralpe. L’alunno, che frequentava la terza media, è stato immediatamente preso in custodia dalla polizia.

L’ipotesi di una stretta anche sui social

Nel corso dell’intervista a France 2, Macron è tornato anche sulla proposta della Francia di vietare i social media ai minori di 15 anni. Il governo francese è in prima fila nella battaglia per imporre un divieto generale in tutta l’Unione europea, ma finora non è riuscito a ottenere abbastanza consensi tra gli altri governi del Vecchio Continente. «Vi do qualche mese per la mobilitazione europea. Altrimenti inizieremo a farlo in Francia, non vediamo l’ora», ha incalzato Macron.

Foto copertina: EPA/Laurent Cipriani | Il presidente francese Emmanuel Macron