Crosetto canta la canzone pacifista di Morandi: «Fatela ascoltare a Putin» – Il video

Intercettato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic, il ministro della Difesa Guido Crosetto canta lo storico brano di Gianni Morandi C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Al termine dell’esibizione, il ministro incalzato dal reporter che gli chiede se quella sia una canzone simbolica per la pace, così risponde: «È una canzone contro la guerra che tutti odiamo. La faccia ascoltare a Putin!».