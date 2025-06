«Questo posto lo scelse per me Silvio»: Marta Fascina riconfermata in Commissione Difesa. Ma ha disertato il 94% delle sedute

Le commissioni in Parlamento cambiano stagione, ma poche poltrone. L’ex quasi moglie di Silvio Berlusconi è riapparsa alla Camera per farsi riconfermare

«Questo posto lo scelse per me mio marito, Silvio Berlusconi, come scelse per te il ruolo di capogruppo». È Marta Fascina a parlare, in risposta al capogruppo di Forza Italia, nel tentativo di difendere il suo posto in Parlamento come segretaria della commissione Difesa della Camera. E ci è anche riuscita. Tant’è che martedì 10 giugno, la «quasi moglie» del Cavaliere è riuscita a ottenere la riconferma. Dopo settimane di assenza, infatti, Fascina è tornata alla Camera. Lei che in questa legislatura è tra i parlamentari con più assenze nelle votazioni in aula. È ricomparsa in Transatlantico – il lungo corridoio che separa l’aula della Camera dal cortile interno – accerchiata dai colleghi di partito: il sottosegretario Tullio Ferrante, il coordinatore della Lombardia Alessandro Sorte e Stefano Benigni, uno dei vice di Antonio Tajani.

Le commissioni parlamentari

Quella di ieri non è stata una giornata qualunque, dato che Camera e Senato hanno rinnovato i vertici e i componenti delle commissioni parlamentari, cioè quelle piccole «assemblee» dove deputati e senatori esaminano e modificano le proposte di legge prima che siano votate dalla Camera e dal Senato. Per questo motivo il loro ruolo è fondamentale all’interno del Parlamento. In base ai regolamenti parlamentari, la composizione delle commissioni deve rispecchiare i rapporti di forza tra i gruppi in aula: così, tutti i presidenti di commissione spettano di solito ai partiti che sostengono il governo di turno, mentre ai partiti all’opposizione sono lasciate alcune vicepresidenze e i posti da segretario.

La riconferma di Fascina

Prevedibilmente non sono mancati i malumori in maggioranza per la riconferma di Fascina e soprattutto anche due voti, ma alla fine ce l’ha fatta (confermando anche l’indennità aggiuntiva di 250 euro al mese). Ecco perché ieri Fascina si è palesata in Transatlantico sfidando i numeri. Da quando è iniziata la legislatura ha una media di presenze pari al 6 per cento, a fronte però del 64 per cento di giustificazioni da parte del gruppo di Forza Italia. Domani, intanto, saranno due anni esatti dalla scomparsa di Berlusconi.