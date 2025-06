Atterrati a Milano i primi 6 bambini da Gaza, c’è anche il piccolo Adam – Il video

Il bambino di 11 anni è l'unico sopravvissuto a un bombardamento israeliano che ha ucciso 9 fratelli. Il piccolo ha perso anche suo padre. In Italia con la madre sarà curato all'ospedale Niguarda

È atterrato poco dopo le 23 all’aeroporto militare di Linate uno dei tre aerei che stanno portando in Italia circa 80 palestinesi, tra cui 17 minori che saranno curati nel nostro Paese. A Milano sono arrivati, in particolare, sei minori, tra cui il piccolo Adam, l’unico sopravvissuto di dieci fratelli a un raid israeliano. Sarà curato all’ospedale Niguarda. Oltre ad Adam, altri due bimbi saranno curati in Lombardia, uno al Policlinico e uno al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gli altri tre saranno invece presi in carico da strutture piemontesi.

I tre voli con 80 palestinesi

Ad attendere l’aereo, oltre al ministro degli Esteri Antonio Tajani, c’erano anche gli assessori regionali della Lombardia Guido Bertolaso e Gianluca Comazzi, il personale Areu tra cui il Direttore generale Massimo Lombardo e la struttura maxi emergenze, due mediatori culturali, il personale dell’Aeronautica Militare, della Protezione civile e dell’Oms. «Saranno una ottantina i palestinesi che arriveranno da Gaza in Italia con tre voli – aveva anticipato in mattinata il ministro degli Esteri – e Adam arriverà a Milano e verrà ricoverato al Niguarda perché ha delle fratture multiple e sarà curato lì e sarà accompagnato dalla mamma».

In Italia curati 300 pazienti palestinesi nell’ultimo anno

Sono oltre 300, tra pazienti e accompagnatori, i palestinesi che da Gaza sono stati portati in Italia nell’ultimo anno per essere curati. A seconda delle ferite e dei traumi riportati da ognuno, spiega la Protezione Civile, si è proceduto a inviare i pazienti negli ospedali di riferimento per quel tipo di patologia. E lo stesso accadrà per il trasferimento di oggi: assieme ad Adam, l’unico dei dieci figli della dottoressa Alaa Al-Najaar sopravvissuto al bombardamento della loro casa che sarà curato al Niguarda di Milano, ci saranno altri 17 minori e 52 accompagnatori che verranno smistati negli altri ospedali individuati nelle regioni italiane.