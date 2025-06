«Lei è il mio idolo», l’emozione di una signora italiana che stringe la mano a Mattarella in Lussemburgo – Il video

L'emozionato saluto della signora italiana al Presidente della Repubblica in visita in Lussemburgo

Ennesimo attestato di stima e affetto per il Presidente della Repubblica Sergio Matterella. Nel corso della sua prima visita ufficiale in Lussemburgo, accompagnato dal Granduca di Lussemburgo, Enrico di Lussemburgo, e la Granduchessa di Lussemburgo, Maria Teresa di Lussemburgo, Mattarella ha salutato un gruppo di italiani che si era radunata proprio per l’occasione per salutare il Capo dello Stato. Tra questi anche una signora di origini siciliane che, stringendo la mano a Mattarella, gli ha detto emozionata: «È il mio idolo, Presidente, il gentiluomo più grande che abbia mai conosciuto». «No», ha provato a rispondere Mattarella con un sorriso.