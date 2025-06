«Mi hanno stuprata in tre a fine serata»: la denuncia di una ragazza in vacanza in Salento

La giovane di Rimini in vacanza con tre amiche a Marina di Mancaversa: sarebbe stata abusata fuori di casa al termine di una serata

Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi. L’episodio, sul quale sono in corso indagini, risalirebbe alla notte scorsa e sarebbe avvenuto a Marina di Mancaversa. Nella località balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano (Lecce), la ragazza e tre sue amiche avevano preso una casa in affitto per trascorrere una vacanza. Le quattro ragazze, tutte tra i 23 e i 25 anni, dopo aver conosciuto in un bar di Gallipoli quattro ragazzi del posto li avrebbero invitati a casa. Una volta nell’appartamento, una delle quattro ragazze avrebbe deciso di uscire per appartarsi con uno dei ragazzi, ma sarebbe stata poco dopo sorpresa da altri due giovani del gruppo e abusata. Portata in ospedale, i medici avrebbero confermato i ripetuti abusi subiti evidenziando anche la violenza con i quali sarebbero stati consumati.