Ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello: era stata rapita dalla madre nel 2012

È stata ritrovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello, la bambina padovana rapita il 30 novembre 2012, quando aveva appena 14 mesi. La notizia è stata diffusa dai canali social del TG1. La giovane, oggi adolescente, è stata rintracciata giovedì a circa 150 chilometri da Budapest. Secondo quanto riportato da fonti diplomatiche, la madre, Klaudia Ildico Sallai, cittadina ungherese, sarebbe stata fermata in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. La vicenda all’epoca aveva suscitato grande attenzione mediatica, soprattutto grazie alla tenacia del padre, Andrea Tonello, che per anni ha portato avanti una lunga battaglia per ritrovare la figlia, partecipando a numerosi programmi televisivi e lanciando appelli pubblici, anche tramite i social. Nel 2023 aveva scritto anche alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiedendo aiuto per riportare Chantal a casa.

Il ritrovamento

Il ritrovamento della ragazza è stato possibile grazie a una complessa indagine portata avanti dalla polizia italiana, sotto la direzione della Procura generale di Venezia. L’operazione si è conclusa con un blitz condotto all’alba nella cittadina ungherese di Mezotur, grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine locali e quelle italiane.