Belluno, lite tra vicini di casa finisce in tragedia: muore un uomo di 54 anni. Disposta l’autopsia

La vittima si chiamava Fabrizio Poncato e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morto sul colpo dopo aver battuto la testa durante il litigio

Un uomo di 54 anni, Fabrizio Poncato, è morto la scorsa notte a Soccher, frazione di Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno, al culmine di una lite tra vicini di casa. La tragedia è avvenuta intorno all’1:45 e, secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe caduta a terra durante un litigio, battendo violentemente la testa e morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale Antonello Cirnelli. I soccorsi del Suem 118 sono giunti sul posto poco dopo, ma per il 54enne non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è avvenuto prima che potessero iniziare le manovre di rianimazione.

La ricostruzione

Secondo quanto finora accertato, la dinamica del litigio sarebbe legata a vecchi dissidi tra vicini di casa. Durante la lite, degenerata poi in uno scontro fisico, Poncato sarebbe caduto riportando un trauma cranico fatale. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Belluno, dove è stata disposta l’autopsia per domani alle ore 11, come ordinato dal procuratore della Repubblica, Massimo De Bortoli. L’esame sarà eseguito dal dottor Cirnelli e dovrà confermare le cause esatte della morte. Nel frattempo, proseguono le indagini da parte dei carabinieri per fare luce su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità penali.