Stacca la lingua a morsi alla compagna, orrore ad Arezzo: bloccato dai passanti dopo il tentativo di fuga

L'aggressione in piazza nella notte. Soccorsa e portata in ospedale la 29enne: i sanitari sono riusciti a riattaccarle il muscolo

Le ha staccato la lingua con un morso durante un litigio in piazza, davanti a diversi testimoni. È accaduto nella notte ad Arezzo, in piazza Guido Monaco, dove una donna di 29 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita dal compagno. Secondo quanto riferito da testimoni, tra cui una giovane che ha raccolto la parte di lingua recisa caduta a terra, l’uomo avrebbe morso la compagna con tale violenza da provocarle una mutilazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Arezzo e i carabinieri. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale aretino di San Donato, dove i sanitari sono riusciti a riattaccarle la lingua. L’aggressore ha tentato la fuga ma è stato fermato da alcuni passanti, tra cui un gruppo di cittadini domenicani. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali gravi, e le autorità valutano ora per la vittima l’attivazione del codice rosso, il protocollo riservato ai casi di violenza sulle donne.