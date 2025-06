Barberino di Mugello (Firenze), bimbo di 10 anni scompare mentre fa il bagno nel lago di Bilancino: ricerche in corso

È accaduto domenica 15 giugno nel pomeriggio vicino alla spiaggia della Cavallina. L'intervento dei vigili del fuoco, supportati dal nucleo sommozzatori

Sono in corso le ricerche al lago di Bilancino, a Barberino di Mugello (provincia di Firenze), per un bambino di 10 anni, e non una bimba come precedentemente riportato, scomparso mentre faceva il bagno. L’intervento si concentra nei pressi della spiaggia della Cavallina, dove stanno operando i vigili del fuoco, supportati dal nucleo sommozzatori e da un elicottero. Le operazioni di ricerca proseguono anche via terra, nella zona in cui il bimbo è stato visto per l’ultima volta prima di sparire.

I soccorsi

«I soccorsi sono stati attivati – si legge nella nota – alle 17:05 di domenica 15 giugno nel comune di Barberino del Mugello, nei pressi del lago di Bilancino, in corrispondenza della spiaggia della Cavallina, lungo via del Torracchione». Sul posto sono immediatamente intervenute una squadra di terra e un mezzo nautico impegnato nelle ricerche in superficie. Dall’alto, le operazioni sono supportate dall’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. Sono inoltre in preparazione le immersioni del nucleo sommozzatori, in arrivo dalla sede centrale.

La sindaca: «Ricerche partite subito»

«Non ho ulteriori informazioni al momento, sono in contatto con le forze dell’ordine nella speranza che la situazione evolva nel migliore dei modi possibile. Mi pare di aver capito che si tratti di un bambino. Sono in corso ricerche anche con sommozzatori e c’è un sorvolo aereo. L’allarme è stato dato subito e le ricerche sono partite abbastanza tempestivamente. L’auspicio è che si risolva nel migliore dei modi possibile». Così la sindaca di Barberino di Mugello, Sara Di Maio, in merito alle ricerche in corso.