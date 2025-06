Achille Polonara ha la leucemia, il giocatore della Virtus Bologna ricoverato al Sant’Orsola: «Già iniziati i trattamenti»

Ad annunciarlo è stato il club italiano di pallacanestro tramite un comunicato stampa. Il cestista, 33 anni, era già stato operato nel 2023 per un tumore ai testicoli

Un fulmine a ciel sereno ha stravolto la serie di finale scudetto tra Virtus Bologna e Germani Brescia. Ad Achille Polonara, ala della squadra emiliana e della nazionale, è stata diagnosticata la leucemia. A darne notizia è stata la stessa Virtus Bologna attraverso un comunicato stampa: «Nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto a ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide». Achille Polonara, 33 anni e da tre con la maglia delle “V nere”, «è ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche» ha annunciato la società. «Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione. Forza Achi siamo tutti con te, ti aspettiamo!» conclude il comunicato. Polonara era già rimasto fuori dalle prime due partite della serie di finale contro Brescia per una presunta mononucleosi, esami più approfonditi hanno consentito di scoprire una ben più grave malattia.

Il tumore nel 2023

Achille Polonara era già stato costretto a fermarsi all’inizio della sua avventura con la Virtus Bologna nel 2023 a causa di un tumore ai testicoli. In quell’occasione, la malattia fu scoperta grazie a un normale controllo antidoping, che consentì però ai medici della società di rilevare valori anomali. Polonara venne operato e, in soli due mesi, riuscì a tornare ad allenarsi con la squadra e anche a scendere in campo.