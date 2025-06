Eric Dane è malato di Sla, il dramma del dottor Sloan di Grey’s Anatomy: «Il braccio destro non funziona più». I segnali ignorati – Il video

L'attore, 52 anni, ha confessato quanto stiano peggiorando le sue condizioni di salute. L'avanzare inesorabile della malattia, dopo la diagnosi attesa per mesi

Ha rivelato di essere malato di Sla Eric Dane, l’attore che ha fatto innamorare milioni di fan nei panni del dottor Mark Sloan nella serie Tv Grey’s Anatomy. In un’intervista a Good Morning America su Abc,l’attore ha raccontato della sua battaglia contro la malattia, che ormai si fa sempre più evidente sul suo corpo. «Il braccio destro non funziona più – ha confessato Dane – tra pochi mesi perderò anche il sinistro». L’attore aveva già rivelato lo scorso aprile di aver ricevuto la diagnosi di sindrome laterale amiotrofica, ma ora ha deciso di rivelare più dettagli sulle sue condizioni ai suoi fan.

Il corpo invaso dai sintomi della malattia

Dane ha spiegato come la Sla stia progredendo inarrestabile nel suo corpo. «Il lato sinistro funziona, ma il destro no», ha detto senza troppi giri di parole. «Penso che tra un paio di mesi non avrò più la mano sinistra». L’attore ha anche ammesso di essere preoccupato per il senso di debolezza che ha iniziato a sentire nelle gambe.

I primi segnali ignorati

I primi sintomi sarebbero stati sottovalutati, ammette l’attore. «All’inizio non ci avevo fatto caso: pensavo di aver mandato troppi messaggi o che la mano fosse semplicemente stanca. Qualche settimana dopo le cose sono peggiorate». Finché non è arrivata una diagnosi definitiva, il percorso è stato lungo e complicato. Ci sono voluti ben nove mesi di esami per arrivare a una risposta certa. «Non dimenticherò mai quelle tre lettere», ha detto l’attore, riferendosi alla sigla Sla che ha cambiato per sempre la sua vita.

Cos’è la Sla e come colpisce

La Sla, conosciuta anche come malattia di Lou Gehrig, è una patologia che attacca i motoneuroni, le cellule nervose del cervello e del midollo spinale responsabili del controllo dei movimenti muscolari volontari e della respirazione. Man mano che queste cellule si deteriorano, i muscoli si indeboliscono e si atrofizzano, mentre il cervello perde progressivamente la capacità di controllare funzioni essenziali come camminare, parlare, masticare e respirare. È una malattia che peggiora inesorabilmente nel tempo.

Chi è Eric Dane

Eric William Dane è nato a San Francisco il 9 novembre 1972 e ha conquistato il pubblico con diversi ruoli iconici. Prima di diventare il fascinoso dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy, aveva interpretato Jason Dean in Streghe. Successivamente ha vestito i panni del capitane (poi ammiraglio) Tom Chandler nella serie The Last Ship. Nel 2004 si è sposato con l’attrice Rebecca Gayheart. Dalla loro unione sono nate due figlie: Billie Beatrice, oggi quindicenne, arrivata il 3 marzo 2010, e Georgia Geraldina, di 13 anni, nata il 28 dicembre 2011. Nel 2018 la coppia ha deciso di divorziare di comune accordo, concludendo un capitolo importante della loro vita insieme.