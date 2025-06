Questo video non mostra una sposa bambina di 13 anni minacciata di morte

Il video sulla presunta sposa bambina mostra in realtà un differente contesto di violenza domestica

Circolano diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) di un filmato ambientato in Pakistan, che mostrerebbe un uomo minacciare la sua presunta futura sposa bambina di 13 con un’arma da fuoco, perché la minore avrebbe rifiutato il matrimonio. Infine intervengono gli amici del “promesso sposo” a placarlo. Vediamo di cosa si tratta.

Per chi ha fretta:

Un filmato secondo alcuni utenti mostrerebbe un uomo che minaccia la sua futura sposa bambina perché si sarebbe rifiutata di sposarlo.

In realtà la clip mostra un caso di violenza domestica dove si vede la figlia minore che cerca di fermare il padre, il quale minaccia la madre.

Si insinua che gli uomini intervenuti alla fine fossero in parte comlici, incitando l’uomo a stuprare la bambina. Non abbiamo conferme di questa narrazione dalle fonti originali.

Analisi

Le condivisioni sulla presunta sposa bambina si presentano con la seguente didascalia:

PAKISTAN: una ragazzina di 13 anni è costretta a sposare un uomo anziano. Quando cerca di scappare, lo “sposo” prende una pistola e la minaccia.

I suoi amici intervengono e dicono: “Non siamo selvaggi. Non ucciderla , scopatela e basta”.

Che cultura malata!

Non c’è nessuna sposa bambina nel filmato

Secondo quanto riporta il sito d’informazione pachistano Express.pk che commenta lo stesso filmato in un articolo del settembre 2023, possiamo subito evincere che il reato in questione non coinvolge una sposa bambina. La minore che si vede nei primi secondi è la figlia dell’uomo, che probabilmente stava cercando inutilmente di fermare il padre, che poi minaccia la moglie (forse nascosta dietro la videocamera) con un’arma da fuoco. Infine intervengono altre persone a fermarlo. Leggiamo come il quotidiano pachistano descrive il contenuto della clip:

Arrestato l’imputato per aver brandito il kalashnikov durante una lite sulla moglie

L’imputato è stato arrestato dopo che la polizia ha sporto denuncia contro di lui. Il video dell’incidente è diventato virale sui social media

La polizia del Punjab ha arrestato un uomo che ha puntato un kalashnikov contro la moglie durante una lite.

Secondo un portavoce della polizia, l’imputato aveva puntato un kalashnikov carico contro la moglie durante una lite in casa, il cui video è diventato virale sui social media.

SHO Imran Khan ha dichiarato che il video dell’incidente è diventato virale il giorno prima, in seguito al quale è stata avviata una denuncia contro l’imputato presso la stazione di polizia di South Cantonment.

Ha aggiunto che, dopo aver registrato la denuncia, la polizia ha arrestato l’imputato e avviato un procedimento legale.

Del caso si sono occupati più recentemente anche i colleghi di Facta. Nella loro ricostruzione riportano la conferma della polizia locale in risposa a una segnalazione dell’epoca su X.com del giornalista pachistano Imtiaz Chandio:

«Qualcuno ha inviato questo video con questo contenuto – spiega Chandio -. Cantonment Sud: Marito cerca di uccidere la moglie puntandole contro un kalashnikov durante una lite domestica, ma i parenti salvano la moglie dall’omicidio del marito. Si vede anche Khurram Shabbir mentre maltratta la figlia. Nonostante la supplica della vittima, la polizia non è intervenuta».



«Onorevoli colleghi – replica un portavoce della Polizia locale -, il caso numero 3426/23 è stato registrato presso la stazione di polizia di South Cantonment in merito a questo incidente. Ulteriori indagini sul caso sono in corso».

محترم اس واقعہ پر مقدمہ نمبر 3426/23 پولیس اسٹیشن جنوبی چھاونی درج کیا جا چکا ہے، کیس کی مزید تفتیش بذریعہ@InvPoliceLahore

جاری ہے, — Lahore Police Official (@Lahorepoliceops) September 11, 2023

Conclusioni

Abbiamo visto che il video in oggetto non mostra affatto un futuro sposo minacciare di morte la sua promessa sposa bambina, perché voleva ribellarsi a un matrimonio imposto. Non abbiamo riscontri nelle fonti originali delle battute attribuite agli uomini che si vedono intervenire per placare l’uomo nei confronti della minore. L’uomo secondo gli inquirenti stava minacciando la moglie, mentre la minore che si vede inizialmente è la figlia dell’uomo, che forse stava cercava di difendere la madre.

