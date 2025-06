Air India, il padre del 17enne che ha ripreso lo schianto in diretta: «Perché ha smesso di usare il cellulare» – Il video

«Ho visto l'aereo. Andava giù e giù. Poi ha vacillato e si è schiantato proprio davanti ai miei occhi», ha raccontato il ragazzo. Dopo il video, rivela la famiglia, la sua vita è cambiata

Si chiama Aryan Asari e ha 17 anni il ragazzo che ha filmato lo schianto dell’aereo Air India, l’incidente che ha provocato oltre 200 morti e lasciato in vita un unico sopravvissuto Vishwash Kumar Ramesh. Il giovane era affacciato alla finestra della casa di suo padre ad Ahmedabad, in India, quando ha iniziato ingenuamente a fare un video dell’aereo, ma senza immaginare che di lì a poco avrebbe catturato in diretta l’enorme incidente. Il 17enne, infatti, ha una passione per gli aerei. «Ho visto l’aereo. Andava giù e giù. Poi ha vacillato e si è schiantato proprio davanti ai miei occhi», ha raccontato il ragazzo. Il suo video è diventato subito virale sui social e ora è tra gli elementi al vaglio nell’indagine sull’incidente. La vita del 17enne, però, da quel giorno è cambiata.

La testimonianza del padre del ragazzo

A raccontarlo è suo padre Maganbhai Asari in un’intervista alla Bbc. «Siamo stati sommersi da richieste di interviste. I giornalisti hanno girato intorno alla nostra casa giorno e notte chiedendo di parlare con lui», premette. Gli effetti sul 17enne, però, sarebbe stati estremamente negativi. «L’incidente e ciò che ne è seguito hanno avuto un impatto devastante su mio figlio, che è rimasto traumatizzato da ciò che ha visto. È così spaventato che ha smesso di usare il telefono», aggiunge. Dopo aver filmato la scena, il ragazzo ha inviato il video al padre. «Era in preda al panico», riferisce. «Continuava a ripetermi: “Papà, l’ho visto cadere”», continua. Il ragazzino solitamente vive con la madre in un piccolo villaggio al confine tra Gujarat e Rajasthan, ma quel giorno era in visita a casa del padre. Dopo l’incidente, il giovane è rientrato nell’abitazione della madre.