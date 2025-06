«Ti portiamo la coppa in ospedale», la promessa ad Achille Polonara dei compagni della Virtus Bologna: la festa Scudetto in videochiamata

I giocatori della Virtus hanno indossato la maglia numero 33 di Polonara sia nel riscaldamento che nella premiazione finale. E durante la festa la videochiamata con il compagno

La Virtus Bologna ha conquistato il campionato di basket italiano 2025, imponendosi con un netto 3-0 nella serie finale contro Brescia. Tra i protagonisti di questa impresa ci sono stati campioni come Toko Shengelia, Marco Belinelli e Daniel Hackett, ma sul parquet mancava una figura importante: Achille Polonara. L’ala bianconera è attualmente ricoverata all’ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, dove ha iniziato le cure dopo la recente diagnosi di leucemia.

La videochiamata dopo la vittoria

Nonostante l’assenza fisica, Polonara è stato simbolicamente presente durante tutta la serata. Al termine della partita, appena suonata la sirena che ha sancito il 17° scudetto della Virtus, i giocatori si sono collegati in videochiamata con il loro compagno. Nelle immagini si vede lo spogliatoio esplodere di gioia, con Belinelli – capitano della squadra – che promette: «Porteremo la Coppa in ospedale». Una promessa nata da una frase dello stesso Polonara, che aveva detto: «Martedì voglio dormire con la Coppa». E così è stato: nella notte, una delegazione della Virtus si è recata in ospedale per condividere il trofeo con Achille e sostenerlo in vista dell’inizio delle terapie.

Il tributo della squadra e l’ondata d’affetto sui social

Prima della partita, tutti i giocatori della Virtus sono scesi in campo per il riscaldamento indossando la maglia numero 33, quella di Polonara. Un gesto forte e carico di significato. Dopo la vittoria, la dedica è stata unanime: «Questo titolo è per Achille», ha detto Toko Shengelia ai microfoni. «Achi, ti amiamo fratello. Ti voglio bene e ti auguro il meglio. Spero di rivederti presto». L’abbraccio della squadra è andato avanti anche sui social, dove i compagni hanno condiviso foto, storie e messaggi taggando Polonara, rendendolo protagonista del trionfo.