La proposta del Pd per far fronte ai centri estivi sempre più costosi (e alle scuole chiuse) – Video

Di Biase: «Le famiglie italiane non ce la fanno più: i costi dei centri estivi sono saliti fino al 22% rispetto agli anni scorsi»

L’estate è arrivata, le scuole sono chiuse e per molte famiglie italiane si ripropone il solito problema: dove lasciare i bambini mentre i genitori lavorano? I centri estivi sono una soluzione, ma non per tutti: i costi continuano a salire. Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la spesa media mensile per figlio è di 704 euro nelle strutture private, 396 in quelle pubbliche. È partendo da questi dati che oggi, 19 giugno, il Partito democratico ha tenuto una conferenza stampa per accendere i riflettori sulle difficoltà legate alla gestione dei centri estivi. «In questa Italia in cui va tutto bene, un bambino che finisce la scuola e non è figlio della premier, che fa? Dove va?», ha domandato in tono provocatorio il deputato del Pd Marco Furfaro, tra i promotori dell’iniziativa.

Il bonus baby-sitter

«Abbiamo superato il record di 100 decreti legge e questo governo ignora un tema che riguarda milioni di famiglie: garantire supporto quando le scuole chiudono. Che fine fanno bambine e bambini? I costi dei centri estivi sono cresciuti e sono diventati un carico significativo per i bilanci familiari», interviene la capogruppo dem alla Camera Chiara Braga. Presenti anche la vicepresidente Anna Ascani e Michela Di Biase, capogruppo del Pd in Commissione Infanzia e Adolescenza. In questa occasione Di Biase ha rilanciato la proposta di legge a sua firma, che prevede l’introduzione di un contributo economico per le famiglie, da utilizzare per servizi di baby-sitting o attività integrative per l’infanzia. La proposta viene informalmente chiamata “bonus baby-sitter”. «Le famiglie italiane non ce la fanno più: i costi dei centri estivi sono saliti fino al 22% rispetto agli anni scorsi» commenta la deputata dem. Ne abbiamo parlato con lei.