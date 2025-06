Conte: Mentre Nato si riunisce per riarmo, noi saremo all'Aia per dire no a folli spese militari

(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2025 "Mentre il 24 e 25 giugno la Nato si riunirà a L'Aia per decidere se aumentare le spese militari fino al 5% del Pil, noi ci ritroveremo a L'Aia, nella sede del Parlamento olandese, per un confronto con altre forze politiche europee per dire no alla folle corsa al riarmo. Si parla di 400 miliardi all'anno solo per i Paesi Nato europei. Questo significherebbe tagli per sanità, ricerca, tutela del lavoro, infrastrutture, istruzione. I nostri figli ce ne chiederanno conto. Dobbiamo fare di tutto per contrastare queste politiche scellerate" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev