Giulia Salemi travolta sul set di «The Cage», l’apprensione di Amadeus e la foto in sedia a rotelle dall’ospedale. Cos’è successo

L'incidente con un altro concorrente dello show in onda sul Nove. Fan allarmati, ma lei sdrammatizza sui social

Piccolo incidente sul set per Giulia Salemi, protagonista, suo malgrado, della puntata di ieri sera di The Cage, il game show condotto insieme ad Amadeus in onda sul Nove. Durante una delle prove in studio, l’influencer e conduttrice è stata travolta da un concorrente che trasportava una casetta per gatti: l’oggetto, voluminoso e maneggiato con foga nella speranza di accumulare più punti possibili, l’ha colpita al ginocchio mentre lei si trovava nei pressi della cosiddetta “gabbia”. La scena, andata in onda durante la trasmissione registrata alcuni giorni fa, ha provocato qualche momento di apprensione tra i presenti. Amadeus ha esclamato ironicamente ma con preoccupazione: «Mi avete ucciso la Salemi, ti ha distrutto le ginocchia». Il concorrente di nome Sandro si è subito scusato: «Mi sento mortificato, scusa». Ma Salemi, pur dolorante, ha cercato di tranquillizzarlo: «Ma tranquillo», ha detto, prima di continuare la puntata zoppicando.

Il racconto social: “Il mio ginocchio è stato protagonista”

Già prima della messa in onda, Salemi aveva accennato a quanto accaduto, scrivendo in un post su X: «Questa puntata ha un finale scoppiettante, invito a vederla perché il mio ginocchio sarà protagonista». Dopo la trasmissione, ha poi pubblicato su Instagram il dietro le quinte dell’incidente, mostrando una foto che la ritrae su una sedia a rotelle in ospedale, probabilmente subito dopo aver svolto gli accertamenti necessari. Nelle stories ha poi scherzato: «Io che saluto il mio ginocchio» e ha poi svelato «Ecco perché mi avete visto con il ghiaccio per giorni». Nei giorni precedenti alla messa in onda, i suoi follower più attenti avevano già notato alcuni dettagli sospetti nelle sue storie quotidiane, come la presenza costante di impacchi di ghiaccio: ora il motivo è chiaro.