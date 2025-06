Anastasia Trofimova, dalla Russia a Malta fino a Villa Pamphili. L’accusa a Kaufmann: «L’ha soffocata»

Era lei la madre di Andromeda. E voleva solo essere felice con lei. Riconosciuta dalla madre per i tatuaggi. E arrivata a Malta con un visto Eu. La procura di Roma punta sull'accusa di duplice omicidio

Anastasia Anatolyevna Trofimova è stata riconosciuta tramite un tatuaggio. La donna trovata morta a Villa Pamphili è nata a Omsk il 21 settembre 1996. Era lei la madre di Andromeda Ford detta Lucia, nata a Malta il 14 giugno 2024. O almeno così le ha registrate Francis Kaufmann all’ambasciata americana. Il 2 giugno di quest’anno lei ha scritto per l’ultima volta a Tatiana, sua madre. Per dirle che la relazione con il sedicente Rexal Ford era problematica. Poi più nulla. E oggi la polizia italiana ritiene che il compagno l’abbia uccisa tramite soffocamento. Per poi uccidere anche Andromeda.

La storia di Anastasia

Una sua amica che si chiama Anna dice che Anastasia voleva solo essere felice: «E lo sarebbe stata, nella sua vita con Andromeda». Tatiana Zemliakova, la madre, ha mostrato a Chi l’ha visto? i tatuaggi della figlia. Era partita da Omsk nel settembre 2023 per frequentare un corso di inglese. Quelli pubblicizzati nelle scuole della Siberia sub occidentale. È arrivata con un visto dell’Unione Europea. Rilasciato forse da Ungheria o Romania. Lì ha incontrato l’uomo che si faceva chiamare Rexal Ford. Anche se, scrive Repubblica, secondo un investigatore ci sono elementi per dire che la conoscenza tra i due forse risale a prima. Poi lui le avrebbe chiesto di raggiungerlo a Malta. «Ma non è escluso che la ragazza possa essere arrivata a Malta quando già aspettava la bambina. Il test di paternità ci dirà se Kaufmann era il papà della piccola».

Hacker

Anna dice che Anastasia non era una esperta di computer. Di certo lei non si iscrive al corso. Anche se la lingua la conosce e l’ha dimostrato a Roma. Il 27 maggio presenta il fidanzato alla madre. Poi il 2 giugno la mail in cui confessa di avere problemi con lui. Del duplice omicidio è accusato Kaufmann. La donna non aveva documenti e diceva di chiamarsi Stella Ford. «Molte giovani russe arrivano a Malta con la scusa dei corsi di lingua straniera ma in realtà cercano solo una porta per l’Europa», spiega una docente dell’isola. Nel novembre del 2023 va a convivere con Rexal Ford a Marsascala. «Si vedeva poco», dice una vicina. A giugno nasce Andromeda, viene registrata all’anagrafe. «Sembrava una famiglia tranquilla», ricordano in molti.

Il viaggio in catamarano

«Fino a dicembre lei e lui venivano a fare colazione qua con la bambina nel passeggino, quasi tutti i giorni. Poi da inizio anno lei non l’ho più vista», dice Anna, la barista di San Tomaso. Poi è successo qualcosa: «È stato a febbraio, forse marzo. Lui è arrivato con una bellissima donna maltese tra i 35 e i 40 anni. Hanno preso un caffè. La donna bionda non l’ho vista più». Secondo il pm Antonio Verdi e il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini i due potrebbero essersi divisi. E Kaufmann potrebbe aver viaggiato da solo fino alla Sicilia con il catamarano privato. Poi il viaggio a Roma. Ospite a casa di amici e poi in b&b.

La superconsulenza

La procura cerca le prove del soffocamento in una superconsulenza. L’interrogatorio con Ford/Kaufmann potrebbe dire qualcosa in più. Kaufmann a fine 2023 è arrivato a un finanziamento di oltre 850 mila euro dal ministero della Cultura a sostegno di un suo script, Stelle della notte. Intanto sono in corso anche le verifiche interne della polizia su cinque pattuglie che controllarono la coppia a Roma senza segnalarla malgrado a prima vista si trattasse di un codice rosso. Anastasia e sua figlia avrebbero potuto salvarsi.