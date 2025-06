La bodybuilder “She Hulk” colpita a morte con un martello, il marito trovato senza vita: ipotesi femminicidio-suicidio

L'uomo è stato trovato con «ferite da arma da taglio autoinflitte». Zunilda Hoyos Mendez, campionessa colombiana, aveva deciso di lasciarlo per i suoi comportamenti violenti

La campionessa colombiana di bodybuilding, Zunilda Hoyos Mendez – nota con il soprannome di «She Hulk», uno dei personaggi della Marvel – è stata colpita a morte con un martello durante un soggiorno in Spagna, a Malaga. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di femminicidio-suicidio. Infatti, il marito – scrive il New York Post – è stato trovato senza vita con «ferite da arma da taglio auto inflitte» nello stesso appartamento, preso in affitto circa un mese fa. Secondo una prima ricostruzione, la donna, 43 anni, stava per porre fine alla relazione a causa dell’atteggiamento violento del marito.

Gli abusi, il divorzio

Zunilda Hoyos Mendez, per gli amici Amy, era sposata da quattro anni con Jarrod Gelling, ma il loro rapporto era arrivato al capolinea. Come confermato da alcuni famigliari al The Sun, la sportiva aveva subito diversi abusi e voleva il divorzio. Mendez è morta dopo aver ricevuto diverse martellate e il suo corpo – insieme a quello del marito (che si sarebbe ucciso in bagno) – è stato ritrovato nel primo pomeriggio di giovedì 19 giugno. «Il suo corpo mostrava evidenti segni di violenza autoinflitta e le ferite su quello dell’uomo ci indicano un possibile suicidio. Un’ipotesi che dovrà essere confermata dall’autopsia», ha fatto sapere la polizia iberica. I due si trovavano in Spagna per un intervento al ginocchio del 46enne.