Sfugge ai genitori e cade in piscina, ma non sa nuotare: è morto il bambino di 4 anni, era ricoverato in Rianimazione a Bergamo

L'incidente è avvenuto in un parco acquatico in provincia di Brescia. Il bambino era stato portato in elicottero all'ospedale pediatrico di Bergamo in condizioni già disperate

È morto il bambino di quattro anni ricoverato in gravi condizioni a Bergamo dopo essere caduto in una piscina di un parco acquatico. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, 20 giugno, a Castrezzato, in provincia di Brescia, nel centro comunale gestito da Progetto Oasi Srl, come riporta Brescia Oggi. Il bambino si trovava assieme ai genitori, quando all’improvviso sarebbe sfuggito al loro controllo ed è finito in piscina. Il bambino, secondo le prime informazioni, non sapeva nuotare.

L’allarme e i soccorsi dei bagnini

A dare l’allarme del bambino caduto in acqua sarebbe stato un altra persona che si trovava in quel punto del parco acquatico, che avrebbe visto il corpo del bambino galleggiare senza muoversi. Dopo le prime manovre di rianimazione dei bagnini, il piccolo è stato soccorso dal personale Areu che lo ha portato in elicottero all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il bambino si trovava ricoverato in Rianimazione pediatrica.