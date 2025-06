Amadeus ha fatto per Geolier un miracolo come San Gennaro. Il Festival di Sanremo al cantante ha dato 4,7 milioni di euro in più

Clamoroso bilancio 2024 della Golden Boys del rapper napoletano. Fatturato salito da 1,88 a 6,52 milioni e l’utile è schizzato da 147 mila euro a 1,292 milioni di euro. Boom per la liquidità sul conto corrente.

Se c’è un cantante a cui il Festival di Sanremo ha davvero cambiato vita, consentendo una svolta economica senza precedenti, questo senza dubbio è Geolier, il rapper napoletano venticinquenne il cui vero nome è Emanuele Palumbo, che nell’ultima rassegna canora condotta ancora da Amadeus è arrivato fra qualche polemica secondo con il brano “I p’ me, tu p’ te”, spinto dal televoto popolare che aveva dominato. Si era capita la portata del successo sanremese quando l’anno scorso Geolier quando il 21 e il 23 di giugno è riuscito a incassare il sold out in tre serate consecutive per il suo concerto allo stadio Armando Maradona di Napoli, record mai ottenuto dai suoi colleghi.

Due anni fa guadagnava con la società mille euro al mese, ora è diventato milionario

Ora è possibile anche calcolare l’effetto economico di quel Festival di Sanremo per il rapper napoletano, ed è davvero impressionante: 4,7 milioni di euro. È stato depositato infatti in Camera di commercio il bilancio al 31 dicembre 2024 della Golden Boys srl, la società che gestisce i diritti musicali del cantante che è amministrata dal fratello maggiore, Gaetano Palumbo. La Golden Boys nel 2022 fatturava 204.244 euro, e registrava un utile di 12.467 euro. Poi Geolier ha cominciato la sua scalata al successo nel 2023, l’anno in cui Amadeus lo sceglie per Sanremo. Il fatturato della sua società arriva alla fine a 1,88 milioni di euro e il guadagno diventa di 147.569 euro. Nel 2024 dopo Sanremo il business di Geolier davvero esplode. I ricavi al 31 dicembre sono saliti a 6.526.950 euro e la società ha chiuso per la prima volta nella sua storia con un utile milionario: 1.292.000 euro di guadagno da mettersi in tasca. I depositi della società in banca sono passati da 107.214 euro a 997.621 euro, con una esplosione della liquidità.

La diversificazione del business e l’apertura del punto vendita al Vulcano Buono di Nola

Più che a San Gennaro, cui sicuramente i fratelli Palumbo sono devoti come tutti i napoletani, Geolier dovrebbe accendere un cero ad Amadeus, che santo non è ancora ma qui il miracolo lo ha proprio provocato: non si era mai visto un effetto simile del Festival di Sanremo sul business di un cantante. Visto l’andamento degli affari per altro nel novembre dell’anno scorso Golden Boys srl ha anche diversificato le attività, aprendo una scia per «commercio di vicinato», che nella pratica è diventato il primo «pop up store di Geolier Music» nel centro commerciale “Vulcano Buono” a Nola, provincia di Napoli.