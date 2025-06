Costacurta protagonista di un film di Perotti, il produttore amico di Kaufmann. Ma Billy non sa nulla: il suo nome nel cast pagato dal ministero

Il 30 luglio 2024 il film «Forza» ha ricevuto, attraverso il tax credit, oltre 450 mila euro. In un cast pieno di attori indiani, c'è anche l'ex calciatore che si dice ignaro di tutto. A incassare, ancora una volta, è stata la società dell'imprenditore amico dell'americano accusato del duplice omicidio di villa Pamphili

L’ex calciatore Alessandro Costacurta doveva essere il protagonista di un film finanziato con i soldi del ministero della Cultura. Anche questo, come anticipato da Open, prodotto da Marco Perotti. Peccato che però Billy non ne sapesse proprio nulla. Il suo nome, con quello di suo fratello Lodovico, compare nel cast del film «Forza», diretto da Marco Balsamo. «Ho scoperto solo ora di aver partecipato a questa pellicola – dice Costacurta a Repubblica – Sarà un mio omonimo». Difficile che lo fosse, visto che sul sito Imdb figura il suo nome con tanto di foto sorridente.

I soldi pubblici per il film con Costacurta (che non sa niente)

Il film «Forza», in produzione americana, ha ricevuto con tax credit oltre 450 mila euro. A beneficiarne è stata la Coevolution di Marco Perotti, lo stesso produttore che ha affiancato Rexal Ford, alias Charles Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice omicidio di villa Pamphili, ricevendo oltre 800mila euro di tax credit per un film inesistente. Nella produzione di «Forza» c’è anche la Riva studios, di Marco Vincenzo Balsamo, che ne sarebbe stato anche sceneggiatore. Stando alla scheda del film, a curare la colonna sonora è stato Nicola Mogavero. Ma lui a Open nega categoricamente di aver collaborato a quel film.

Il ruolo di Costacurta col bambino che sogna di fare il calciatore

Per Costacurta l’impegno immaginato dai produttori del film finanziato dallo Stato sarebbe stato piuttosto semplice. L’ex Milan avrebbe dovuto interpretare se stesso, nella storia di un ragazzo povero, che sogna di diventare calciatore. Nella scheda inviata al Mic, si legge infatti: «Un ragazzo di 11 anni, povero, sogna di diventare un calciatore professionista per mantenere la sua famiglia. Quando incontra un ex calciatore professionista, il suo sogno si avvicina alla realtà». Con lui ci sarebbe stato il fratello Lodovixco. E poi tanti attori sostanzialmente ignoti almeno al pubblico poco avvezzo a Bollywood, tra cui molti indiani. E proprio nella scheda inviata al ministero era stata inserita la pagina di Imdb con tutti i dettagli del caso. Dettagli però ignoti innanzitutto all’ex calciatore che sarebbe stato la star della pellicola.