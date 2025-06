Fernando Alonso sbaglia canzone nella storia Instagram: invece di “Sarà perché ti amo” parte il coro anti juventino – Il video

La svista del campione spagnolo sul coro anti juventino non è la prima. Sono numerosi i precedenti in cui la versione da stadio del successo dei Ricchi e Poveri è stata usata impropriamente

Nelle sue stories Instagram Fernando Alonso ha commesso un grave errore, o forse il madridistas ha voluto mandare un messaggio. Nel video pubblicato sui suoi canali, il campione spagnolo inquadra l’azione tra due kart mentre si danno battaglia sulla pista del “Museo y Circuito Fernando Alonso”, il futuristico impianto fondato da Alonso nella sua città natale, Oviedo, per accogliere le migliaia di fan del due volte campione del mondo. Fino a qui nulla di particolare, se non fosse per il sottofondo musicale scelto da Alonso. Quella che doveva essere una versione remixata del successo anni 80′ dei Ricchi e Poveri, “Sarà perché ti amo”, si è rivelata in realtà un coro che i tifosi delle altre squadre italiane intonano contro la Juventus. Il testo del coro da ultrà, cantato sulle note dei Ricchi e Poveri, recita: «Che confusione, sarà perché tifiamo. È un’emozione, che sale piano piano, stringimi forte e stammi più vicino e chi non salta è un gobbo juventino». Nessun particolare patema per il pilota dell’Aston Martin che, nonostante l’errore, non ha rimosso la storia per tutte le 24 ore.

I precedenti

Incredibilmente, quella di Alonso non è la prima volta che la versione da stadio viene utilizzata al posto dell’originale. In tre diversi eventi sportivi internazionali, organizzatori e tecnici del suono sono inciampati nella stessa identica svista: scegliere “Sarà perché ti amo“ dei Ricchi e Poveri, ma nella versione sbagliata. Il primo caso risale al giugno 2023, durante gli Europei a squadre di atletica leggera a Chorzów, in Polonia. Durante la festa per la vittoria dell’Italia, dagli altoparlanti del Silesian Stadium è partita proprio la versione anti-bianconera del celebre brano. La stessa identica gaffe si è ripetuta a maggio 2024 arrivando addirittura nelle terre glaciali dell’Islanda, durante la finale scudetto del massimo campionato di basket tra Valur Reykjavik e Tindastoll. Infine, il 2024 ha regalato un terzo scivolone, ben più clamoroso: a gennaio, in vista del Roland Garros poi vinto da Carlos Alcaraz in finale su Jannik Sinner, gli organizzatori hanno pubblicato un video promozionale con immagini di Parigi e, come colonna sonora, proprio “Sarà perché ti amo“. Anche qui però, scelta la versione “da curva” invece di quella originale.