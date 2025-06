Sorrento, il prete indossa la tunica a messa con i colori della Palestina: «Non rispondiamo al male col male. Per misericordia e perdono» – Il video

Il prete di Mortora, frazione di Piano Sorrento, sui social spiega l'iniziativa: «Dobbiamo schierarci, per difendere chi non può difendersi»

Si chiama don Rito Maresca e sta diventando virale sui social perché domenica scorsa, durante la celebrazione del Corpus Domini a Mortora, frazione di Piano di Sorrento, nel Napoletano, ha deciso di indossare l’abito talare con i colori della bandiera palestinese. Il bianco stavolta è stato accompagnato dai colori rosso, verde, nero. «Dobbiamo schierarci», ha scritto il prete su Facebook, «per difendere la vita e per difendere chi non può difendersi». «A Gaza si spezzano corpi innocenti. E noi, mentre adoriamo il Corpo di Cristo non possiamo restare in silenzio», ha dichiarato domenica il prete ai suoi fedeli. «Mi domando quando mai Gesù è stato opportuno nel Vangelo. Chiediamo – spiega – grazie e luce per non cadere nella spirale dell’odio, per non rispondere al male col male, ma portando luce nel buio, speranza in questo mondo, nelle nostre vite, nei nostri occhi, nelle nostre comunità, fino a raggiungere il mondo intero. E per questo abbiamo bisogno di aiuto, di chiedere misericordia e perdono per tutte le volte in cui anche noi abbiamo contribuito alle divisioni, a spezzare l’unità. Per questo chiediamo misericordia e perdono».

«Ho scelto di non fare carriera, ma sono contento perché libero»

Il prete ha ringraziato la parrocchia di Mortora e «a chi crede che ciascuno di noi può fare la differenza nel proprio ambito di vita. A volte qualcuno mi ha detto ‘presto andrai via da qui perché ti faranno vescovo’, tranquilli. Con oggi (domenica, ndr.) ho scelto di non fare carriera, ma sono contento perché libero».