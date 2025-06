«Mi ha sbattuto la faccia sul volante e strappato le unghie per gelosia»: il tuffatore a processo per stalking

V. accusa Andreas Sargent Larsen: «Sin dal primo momento mi chiedeva foto e video per vedere dove fossi»

Le ha sbattuto la faccia sul volante. Le ha strappato le unghie per gelosia. E quando camminava doveva tenere lo sguardo basso. È la storia che ha raccontato V. in tribunale a Roma nel processo che vede il tuffatore azzurro Andreas Sargent Larsen imputato per stalking. All’epoca lei aveva appena 15 anni. «La nostra relazione è cominciata a giugno del 2021. Mi sentivo lusingata, perché lui era più grande», ha raccontato la vittima. Lui, classe 1999, nato a Copenaghen da madre italiano, è arrivato in Italia da allenatore federale e tesserato di una società romana. V., nata nel 2005, faceva parte della stessa squadra e i due si allenavano tutti i giorni.

La carriera di Larsen

Larsen all’epoca era in fase di lancio. Lei gareggiava ancora nelle giovanili: «Sin dal primo momento mi chiedeva foto e video per vedere dove fossi», spiega V. E ancora: «Uno dei primi episodi di gelosia risale a settembre del 2021. Mentre stavo lasciando la piscina avevo alzato lo sguardo per vedere gli altri allenamenti in corso. Ma, una volta usciti, in auto, ha cominciato a urlare, mi ha sbattuto la faccia sul volante. Pensavo di essermi rotta il naso perché ero tutta rossa. Allora per coprire il rossore mi ha fatto mettere una mascherina».

Sei mesi di persecuzione

La relazione è terminata a luglio 2022. Ma per i sei mesi successivi lui ha continuato a perseguitarla. Con chiamate e messaggi giornalieri. E scenate. «Stai aspettando un altro», le aveva detto, insistendo per portarla a casa una volta. Lei aveva dovuto chiamare la madre al telefono. Poi gli apprezzamenti sessuali con gli altri. Che costringono V. a trasferirsi negli Usa dove continua a fare la tuffatrice. A seguito del processo, Larsen all’inizio del 2025 è stato sospeso per un anno dall’attività atletica dal tribunale federale.