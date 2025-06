Angela Celentano, un giudice riapre il caso: la svolta sulla «pista turca» e l’esame del Dna con la ragazza della foto

Sarà fatto anche un esame del Dna per verificare la cosiddetta «pista turca» sulla scomparsa di Angela Celentano. Lo ha deciso il gip di Napoli Colucci, che ha disposto un elenco di accertamenti sulla pista di indagine sulla bambina di cui si sono perse le tracce dal 10 agosto 1996 sul monte Faito. A chiedere l’esame del Dna sono stati gli avvocati Luigi Ferrandino ed Enrica Visconti.

Il giudice di Napoli ha chiesto anche che siano sentiti i testimoni turchi. Tra loro in particolare c’è un avvocato, che potrà fornire informazioni per identificare la ragazza ritratta in una foto. Si tratta di un’immagine estratta da un video depositato dalla blogger Trentinella che, secondo i carabinieri del Rod, assomiglierebbe a come sarebbe oggi il viso della bambina.

In aggiornamento