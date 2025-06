La confessione di Jovanotti ad Alberto Angela, l’incubo da bambino e chi lo ha salvato: «Ho rischiato di morire: mi stavo spegnendo»

Lorenzo Cherubini è stato protagonista della prima puntata di "Noos - L’avventura della conoscenza": «Restai in ospedale per due mesi e mi salvarono»

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato protagonista della prima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, andata in onda lunedì 23 giugno su Rai1. Nel corso dell’intervista con Alberto Angela, il cantautore ha spaziato tra vari temi – dai viaggi alla natura, fino alla musica – soffermandosi anche sul rapporto con la malattia, condividendo un racconto intimo e personale. Jovanotti ha, infatti, raccontato di aver rischiato la vita da piccolo, all’età di due anni, a causa di una grave infiammazione all’intestino tenue. «A due anni mi sono ammalato e avrei fatto parte di quelle percentuali di mortalità infantile – ha ricordato – Devo la mia vita ai medici».

Il racconto della malattia

Il cantautore ha spiegato di essersi ammalato di un’enterite acuta molto forte, ma i medici non capivano inizialmente cosa fosse. «Io mi stavo spegnendo. Ero magrissimo, non assimilavo il cibo e avevo la febbre altissima». Suo padre – racconta ancora l’artista – «mi portò all’ospedale Bambin Gesù di Roma e il medico mi mise in una vasca di acqua fredda perché avevo la febbre a 40. Restai in ospedale per due mesi e mi salvarono», ha concluso.

L’esperienza con la sanità pubblica

Parlando delle difficoltà di salute affrontate in passato, comprese quelle più recenti dovute al grave incidente del luglio 2023, Jovanotti ha poi sottolineato la qualità dell’assistenza ricevuta, esprimendo gratitudine verso la sanità pubblica. «Ogni volta che ho avuto a che fare con la sanità pubblica ho sempre avuto esperienze eccezionali. È la mia esperienza, ovviamente, ma credo che il nostro sistema sanitario è una delle ricchezze del nostro paese». A rafforzare questa convinzione, anche la vicenda della figlia, che nel 2021 è guarita da un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. «Abbiamo sempre trovato assistenza e attenzione», ha raccontato il cantautore.

Foto copertina: ANSA/JESSICA PASQUALON | Jovanotti ospite dell’edizione 34esima edizione del Salone internazionale del Libro, di Torino, 19 maggio 2022