Carlo Verdone al funerale di Alvaro Vitali: "Era un uomo intelligente, riflessivo e buono" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2025 "C'era tanta poesia in tutto quello che faceva Fellini e Alvaro era poesia. Ha recitato nel migliore dei modi per me monologhi molto toccanti. Quel giorno non stava bene, ha fatto impressione un po' a tutti, ma lui diceva di andare avanti. Alla fine gli ho detto di essergli grato per la fatica spesa, ma lui ha risposto che doveva farlo perché gli avevo dato una grande opportunità, ma l'opportunità l'aveva data lui a me. Ogni quindici giorni arrivava un messaggio, affettuoso, veramente un gran signore. Mi ha raccontato tanti episodi, aneddoti di quell'epoca in cui c'era il cinema, che oggi non so se c'è più. Mi ha fatto ridere, pensare. Era un uomo molto intelligente e riflessivo, profondamente buono. Gli auguro buon viaggio e spero che avrà uno sguardo benevolo nei nostri confronti" così Carlo Verdone intervenendo al funerale di Alvaro Vitali nella Chiesa di San Pancrazio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev