Giubileo 2025, Mantovano: Cabina di coordinamento funziona, da replicare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2025 “Il lavoro in corso per le giornate di fine luglio e di inizio agosto è un lavoro veramente imponente, con chilometri di chilometri di tubi per garantire l'acqua, i nebulizzatori, i serbatoi, i siti sanitari, le postazioni dei vigili del fuoco e così via.” Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in conferenza stampa sul giubileo 2025 a Palazzo Chigi. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev