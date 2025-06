Merz: Sostengo la Presidente Commissione europea e gli sforzi per accordi con Usa sui dazi – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 giugno 2025 “Sostengo la Presidente della Commissione europea nel compiere progressi nei suoi sforzi per la competitività. Sostengo inoltre la Commissione europea in tutti i suoi sforzi per raggiungere rapidamente un accordo commerciale con gli Stati Uniti”. Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine del Consiglio europeo Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev