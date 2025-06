Rivalta, donna uccisa in casa, il marito trovato annegato nel lago: soffriva di depressione

Il dramma famigliare nel torinese. Le vittime del probabile omicidio-suicidio sono Assunta Carbone e Alessandro Raneri

Una donna di 54 anni è stata trovata oggi priva di vita nel suo appartamento di via XXV Aprile a Rivalta di Torino, in una palazzina elegante a pochi passi dal centro cittadino. Poche ore prima, il marito era stato rinvenuto annegato nel Lago Grande di Avigliana. Le indagini, condotte dai carabinieri di Orbassano con il supporto delle compagnie di Moncalieri e del comando provinciale, ipotizzano che possa essersi trattato di un caso di omicidio-suicidio.

Il recupero del corpo dell’uomo nel lago e poi la scoperta della morte della donna

La vittima è Assunta “Susy” Carbone, conosciuta in città per la sua bancarella di pasta fresca al mercato. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stata uccisa in casa dal marito, Alessandro Raneri, 55 anni, prima che quest’ultimo si togliesse la vita nelle acque del lago. Questa mattina, i militari erano intervenuti ad Avigliana per il recupero del corpo dell’uomo. Dopo averne accertato l’identità, si sono recati a Rivalta per informare la moglie, ma al loro arrivo nessuno ha risposto. Dopo qualche ora i militari sono riusciti a entrare in casa trovandosi davanti alla scena di un delitto.

Una vita segnata dalle difficoltà

Sui social, i due apparivano come una coppia affiatata, legata da anni. Raneri, ex elettricista, aveva perso il lavoro durante l’emergenza Covid e da allora viveva un periodo di forte fragilità. Dopo una lunga fase di disoccupazione, sembrava aver da poco ritrovato una stabilità lavorativa. Ma, secondo quanto riferito da conoscenti, la depressione non lo avrebbe mai abbandonato del tutto. Alcuni post pubblicati in passato dall’uomo fanno emergere un atteggiamento possessivo nei confronti delle donne, un aspetto che ora gli inquirenti stanno valutando per comprendere meglio le dinamiche relazionali della coppia.