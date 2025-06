Vola con l’auto in un dirupo, resiste 7 ore al buio: così si è salvata una 42enne piemontese

Il «miracolo» nella notte in Valle Grana. La donna non ha potuto avvisare nessuno, ma grazie alla segnalazione del padre i soccorritori l'hanno ritrovata

Dalle 8 di sera alle 3 del mattino bloccata in un dirupo accanto alla propria Fiat Panda sfasciata. Fino a che qualcuno non è venuto a salvarla. È sopravvissuta all’incidente una donna di 42 anni residente in Valle Grana, provincia di Cuneo, che nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno ha perso il controllo della propria auto sulla strada per Castelmagno, precipitando per 30 metri in un dirupo. A dare l’allarme è stato il padre della donna, preoccupato perché non la vedeva rientrare.

L’incidente e il volo di 30 metri

L’incidente, secondo quanto ricostruito da La Stampa, sarebbe avvenuto intorno alle 20 di mercoledì 24 giugno. La donna viaggiava sulla sua Panda bianca in direzione borgata Chiappi a Castelmagno, a due chilometri di distanza da Campolino, quando ha perso il controllo dell’auto. La vettura è precipitata per 30 metri, restando bloccata in un dirupo. Nonostante non sia riuscita ad avvisare nessuno, la ragazza è stata in grado di uscire dall’auto e attendere i soccorsi fuori dalla vettura, nel buio della notte. Ha trascorso più di cinque ore in attesa di un intervento.

I soccorsi e la diagnosi: bacino fratturato ma non c’è pericolo di vita

La 42enne è stata individuata dai soccorsi grazie alla geolocalizzazione del suo cellulare. A dare l’allarme era stato il padre, preoccupato perché non la vedeva rientrare. Giunti sul posto, i tecnici del soccorso alpino con i vigili del fuoco (squadra Saf di Cuneo e volontari di Dronero) hanno individuato la donna grazie ai suoi lamenti. Per riuscire ad intervenire, hanno dovuto disboscare parte dell’area. La donna è stata poi trasportata al pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata una sospetta frattura al bacino e un’altra a una mano. L’incubo però ora è alle spalle.