Costa: Continuiamo a lavorare per pace giusta in Ucraina e ad adottare sanzioni contro Russia – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 giugno 2025 “La sicurezza dell'Europa è interconnessa con la sicurezza dell'Ucraina. Per questo continuiamo a impegnarci per una pace giusta e duratura, aprendo al contempo la strada all'adesione all'Unione Europea. […] Allo stesso tempo, continuiamo a esercitare pressioni sulla Russia e abbiamo adottato 17 pacchetti di sanzioni per l'espulsione e stiamo lavorando per implementarne uno nuovo”. Così il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa durante la conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo. Courtesy: Ec Council Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev