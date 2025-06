De Cristofaro (Avs): Potere al Popolo infiltrata? "Governo vuol rendere Italia come Ungheria" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2025 "Siamo dinanzi a una vera e propria torsione antidemocratica. Stanno accadendo troppe cose degne di grande preoccupazione. Questa clamorosa e intollerabile infiltrazione, subita in questo caso da un partito politico, insieme poi all'infiltrazione su giornalisti, Mediterranea, allo spionaggio, davvero cose molto inquietanti che si accompagnano a una serie di scelte politiche che sta facendo il Governo da due anni a questa parte, che mi fanno pensare che davvero siano in discussione i valori fondanti della nostra Costituzione: premierato, autonomia differenziata, separazione delle carriere e quindi l'attacco alla magistratura, il decreto sicurezza. Tutti atti che insieme configurano un tentativo di svolta autoritaria, cambiando i connotati della nostra Repubblica. Ma sappiano che non ci riusciranno, l'Italia non diventerà l'Ungheria di Orban" così il senatore Peppe De Cristofaro di Avs, a margine della conferenza in cui si è parlato del caso dell'infiltrazione da parte di alcuni poliziotti di Potere al Popolo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev