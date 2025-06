Difesa, Costa: 23 Stati membri spenderanno di più, noi lavoriamo su come spendere meglio – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 giugno 2025 “Ieri alla NATO, 23 Stati membri dell'Unione Europea hanno deciso di spendere di più. Abbiamo lavorato su come spendere meglio, investendo insieme, in modo più razionale, più efficiente, come una squadra”. Così Il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa durante la conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo. Courtesy: Ec Europa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev