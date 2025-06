Panico nella metro di Seul, lancia liquido infiammabile e appicca il fuoco: la fuga disperata dei passeggeri – Il video

Secondo quando riferito dalla Procura, il responsabile sarebbe un uomo di 67 anni, che avrebbe agito spinto da deliri legati a una sentenza di divorzio. Sei persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente non si registrano vittime

La Procura distrettuale del sud di Seul ha diffuso un video di sorveglianza che documenta il momento in cui, lo scorso 31 maggio, un uomo ha appiccato un incendio su un treno affollato della linea 5 della metropolitana, nella capitale sudcoreana. Le immagini mostrano il sospettato mentre cosparge il pavimento del vagone con un liquido infiammabile, per poi darvi fuoco. In pochi istanti, il panico si diffonde tra i passeggeri: si vedono pendolari in fuga, tra cui un uomo che, nel tentativo di scappare, scivola e cade a terra. Il fumo invade rapidamente il vagone e si propaga anche a quello adiacente, anch’esso gremito, costringendo i viaggiatori a evacuare in fretta attraverso le porte.

Il movente e la pianificazione dell’attacco

Secondo quanto riferito dalla Procura, sei persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente non si registrano vittime. Le indagini hanno identificato il responsabile: si tratta di un uomo di 67 anni, che avrebbe agito spinto da deliri legati a una sentenza di divorzio. Secondo gli inquirenti, l’attacco è stato accuratamente pianificato: l’uomo aveva acquistato della benzina, venduto i propri beni e perlustrato diverse stazioni della metropolitana di Seul il giorno prima del rogo. Martedì è stato formalmente incriminato per tentato omicidio e incendio doloso.

Un precedente tragico nella metro di Daegu

L’incidente ha inevitabilmente riacceso il ricordo del tragico incendio avvenuto nel 2003 nella metropolitana di Daegu, una delle più gravi catastrofi civili nella storia della Corea del Sud. In quell’occasione, un uomo con disturbi psichici diede fuoco a un treno fermo in stazione, provocando un inferno di fiamme e fumo tossico che uccise 192 persone e ne ferì centinaia. L’episodio scosse profondamente l’opinione pubblica e mise in luce gravi lacune nei sistemi di evacuazione, nelle misure antincendio e nella gestione delle emergenze. In seguito a quella tragedia, le autorità sudcoreane introdussero una serie di riforme strutturali e tecnologiche per aumentare la sicurezza nelle reti di trasporto pubblico.