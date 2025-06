Marius Borg Hoiby accusato di tre stupri, i guai del figlio della principessa di Norvegia: la violenza alla festa reale con la conduttrice Tv

Tra le violenze sessuali contestate al 28enne ce n'è una avvenuta durante un ricevimento in una residenza reale. La vittima sarebbe una donna molto conosciuta dal pubblico norvegese

È accusato di 23 reati, tra cui tre stupri, Marius Borg Hoiby, 28 anni, figlio della principessa norvegese Mette-Marit. La polizia norvegese ha chiuso le indagini, riprese il 4 agosto 2024, quando il ragazzo era stato arrestato per aver picchiato la sua fidanzata. Da quel momento sono emerse tutte le altre accuse. Hoiby è nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con il principe ereditario Haakon. Non ha titoli nobiliari, nè ruoli ufficiali nella casa reale norvegese, che comunque vive il caso con imbarazzo.

Tutti i reati contestati a Marius Borg Hoiby

Secondo il procuratore Kruszewski, Hoiby è sospettato di «un capo d’accusa per stupro con rapporto sessuale» e «due capi d’accusa per stupro senza rapporto sessuale». Le altre accuse includono «quattro capi d’imputazione per comportamento sessualmente offensivo, un capo d’imputazione per abuso in una relazione stretta, due capi d’imputazione per lesioni personali, un capo d’imputazione per vandalismo, un capo d’imputazione per minacce, cinque violazioni di ordini restrittivi, un capo d’imputazione per insulto a un agente di polizia e cinque infrazioni al codice della strada». L’avvocato di Hoiby, Ellen Holager Andenaes, ha dichiarato all’agenzia NTB che il suo cliente respinge le tre accuse di stupro.

Il primo arresto e lo stupro nella residenza reale

A novembre 2024, Marius è finito in manette a Oslo accusato di aver avuto «rapporti sessuali con una persona incosciente o comunque incapace di resistere», come ha confermato la polizia norvegese. A febbraio spunta la prima accusa di stupro: una donna denuncia Marius per una violenza durante una festa nella residenza reale. La presunta vittima è una conduttrice tv norvegese molto conosciuta. L’abuso risale al 2018, durante una festa nel seminterrato di Skaugum. Secondo le fonti, le prove sono arrivate solo a febbraio quando la polizia ha ricevuto «il video di quanto accaduto».