Metsola: No armi nucleari per l'Iran, l'Ue spinge per de-escalation – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 giugno 2025 “All'Iran non deve mai essere permesso di sviluppare armi nucleari. Questa è una minaccia non solo per la regione, ma per il mondo intero. L'Unione Europea continuerà a spingere per una de-escalation”. Così la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, durante la conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo. Courtesy: Ec Council Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev