Ai Ogura esce di pista, la moto va in fiamme: lo spaventoso incidente in MotoGp – Il video

Inizio con il brivido il weekend del GP di Olanda ad Assen. Prima dell' incidente del giapponese, altri 6 piloti sono finiti per terra

Un inizio decisamente turbolento per il weekend del Gran Premio d’Olanda, sul leggendario tracciato di Assen, dove la MotoGP torna in pista questo fine settimana. Le pre-qualifiche sono state caratterizzate da una serie di cadute che hanno messo a dura prova piloti e team, culminate in un violento highside per Ai Ogura, la cui moto, una Aprilia del Team Trackhous, ha preso fuoco in pista. L’incidente ha costretto la direzione di gara a esporre la bandiera rossa, interrompendo la sessione a 31 minuti dalla fine per consentire le operazioni di spegnimento e la bonifica dell’asfalto. Fortunatamente, Ogura è uscito illeso dallo spaventoso incidente e, come confermato dai team, sta bene.

Tante cadute

Ma la caduta del pilota giapponese non è stata l’unica a movimentare le prove. A terra, uno dopo l’altro, sono finiti anche Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Aleix Espargaró ed Enea Bastianini. Anche in questo caso, nessuna conseguenza fisica per i piloti coinvolti, che hanno potuto riprendere regolarmente l’attività. Sebbene in MotoGp cadute e scivolate siano parte integrate dei weekend di gara, un numero così elevato di incidenti nella sola sessione di pre-qualifiche è piuttosto inusuale. La MotoGP proseguirà nel weekend con le qualifiche ufficiali e la Sprint Race del sabato, prima della gara regina prevista per domenica 29 giugno. I riflettori sono puntati sui fratelli Marquez, che guidano la classifica, e su Pecco Bagnaia che, nonostantele difficoltà di inizio stagione è sempre andato bene sulla pista olandese. Ma con un inizio così imprevedibile, tutto può succedere.