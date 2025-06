Von der Leyen: Abbiamo stanziato 1 miliardo di euro per l'industria della difesa ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 giugno 2025 “Di recente abbiamo stanziato 1 miliardo di euro per l'industria della difesa ucraina, grazie ai profitti derivanti dai beni russi congelati. Siamo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di 2 milioni di proiettili di artiglieria per l'Ucraina nel 2025 e siamo pronti ad anticipare i restanti 11 miliardi di prestiti del G7”. Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, durante la conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo. Courtesy: Ec Council Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev