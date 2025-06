Whoopie Goldberg assunta per Un posto al sole, l’attrice sbarca nella soap di Rai3 (e potrebbe restare a lungo): che cosa farà – Il video

Nella sua nuova parte, l'attrice potrebbe legarsi sentimentalmente a un altro personaggio della soap. Lei dice «non vedo l'ora»

Non un semplice cammeo, ma un ruolo continuativo. Dopo l’annuncio dei palinsesti rai che intratterranno il pubblico la prossima stagione televisiva, fa discutere l’ingresso di Whoopie Goldberg nel cast della soap opera più longeva della televisione italiana, «Un posto al sole». La serie tv compierà 30 anni nel 2026, e l’intenzione della produzione sembra essere quella di festeggiare con un grande nome.

«Non vedo l’ora», ha detto l’attrice premio Oscar in un video messaggio trasmesso durante la conferenza stampa presso il Centro di Produzione di Via Marconi a Napoli di venerdì 27 giugno. Nel filmato, la star di Hollywood dà le spalle al mare, probabilmente quello della Sicilia, dove ha recentemente comprato una casa. «Non vedo l’ora, sono emozionata. So che il mio italiano non è perfetto, ma ci siamo riusciti. Ciao. Ci vediamo in tv». La direttrice della Direzione Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha anticipato che quello di Goldberg non sarà un semplice cammeo. «Stiamo scrivendo la linea di Whoopi, sarà una linea molto singolare perché ci sarà anche un mystery e un incontro sentimentale tra Whoopi e uno dei protagonisti di Un Posto Al Sole». Per ora, questo è ciò che al pubblico è concesso sapere. Maggiori dettagli dovrebbero essere svelati in una futura conferenza stampa.

L’amore di Whoopi Goldberg per l’Italia: dal Prosecco alla casa a Ortigia

La diva di Hollywood è divenuta famosa in Italia grazie al suo iconico ruolo ne «Il Colore Viola», alla sua travolgente ironia in «Sister Act» e all’interpretazione in «Ghost», che le è valso un Oscar come miglior attrice non protagonista. Goldberg non ha mai nascosto il suo amore per il Bel Paese. Nel 2022 ha deciso di declinarlo anche diventando produttrice di Prosecco. Nonostante sia da tempo astemia, la star ha infatti lanciato il «Whoopi Prosecco», una Docg prodotta sulle colline dell’Asolo, in provincia di Treviso. Ma la sua passione per l’Italia non si ferma qui. La diva ha da poco acquistato una casa che affaccia sulle acque limpide dell’isola di Ortigia, in Sicilia. In passato, il suo “pied-à-terre” tricolore era a Stintino, in Sardegna, ma si vocifera che possa averlo venduto.