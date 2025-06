Budapest Pride, Schlein: "Il divieto di Orban colpisce tutti, non si può proibire l'amore" – Il video

(Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 "È molto importante essere qui per difendere la democrazia e difendere la libertà. Qui il divieto del Pride è censura e discriminazione istituzionale. Non lo possiamo accettare e per questo abbiamo deciso di essere qui con i nostri corpi per dire che non si può vietare l’amore per legge e che non si possono vietare le differenze per legge. In Unione Europea, se tocchi i diritti di uno, stai toccando i diritti di tutte e tutti" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della sua partecipazione al Budapest Pride. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev