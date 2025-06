Aiuti per 30 miliardi in cambio dello stop al nucleare militare in Iran. L’idea del piano Usa che fa infuriare Trump: «Fake news»

L'obiettivo sarebbe il "net zero" di arricchimento dell'uranio a scopo militare, portando l'Iran al tavolo dei negoziati. Ma l'esclusiva della Cnn viene smentita dal numero uno della Casa Bianca

L’obiettivo americano in Iran è raggiungere il net zero, il livello zero di arricchimento dell’uranio, andando di fatto a sradicare alla radice il programma nucleare militare della Repubblica islamica. Il bombardamento sui tre siti principali di qualche giorno fa ha lasciato i suoi dubbi sugli effettivi danni e sulla portata dell’attacco. Ma è indubbio che la Casa Bianca voglia risolvere la questione prima di tutto sul piano negoziale. Secondo fonti americane che hanno parlato alla Cnn, il presidente americano Donald Trump avrebbe già formulato una bozza di proposta per tentare di convincere Teheran a sedersi al tavolo e trattare. Parte del piano, già smentito dal tycoon che lo ha definito «idea assurda», sarebbe un maxi-finanziamento da circa 30 miliardi di dollari per permettere all’Iran di costruire un programma nucleare civile.

I quattro punti della proposta americana: dai fondi congelati agli aiuti del Golfo

Dei primissimi dettagli avrebbe già parlato Steve Witkoff, inviato speciale di Trump in Medio Oriente, con i parter del Golfo, che avrebbero un ruolo centrale nella proposta americana. I punti chiave per gli Stati Uniti sono quattro. Primo fra tutti, la rinuncia completa al programma di arricchimento dell’uranio a scopo militare. Al contempo però, porgendo un orecchio alle dichiarazioni dei vertici di Teheran che descrivevano il nucleare come fondamentale per il sistema energetico del Paese, ampie concessioni affinché la Repubblica islamica possa svilupparne una versione demilitarizzata. In particolare grazie a 20-30 miliardi di dollari in pacchetti di aiuti forniti dagli alleati del Golfo. A Teheran sarebbe anche lasciato libero accesso ai 6 miliardi di dollari depositati su conti esteri e congelati dalle sanzioni americane. Infine, il sito di Fordow – già bersaglio dei bombardieri americani – potrebbe essere ricostruito con l’aiuto degli alleati arabi, senza però il programma di arricchimento.

La smentita di Trump: «Mai sentita questa idea assurda»

La soluzione è ancora lontana. Per Witkoff, come ha dichiarato in un’intervista alla Cnbc, «ora la questione e il dialogo con l’Iran saranno: come possiamo ricostruire un programma nucleare civile migliore per voi, che non sia arricchibile?». I dettagli della proposta sono però stati smentiti sui social media dallo stesso presidente Donald Trump: «Chi, tra i media fake news, è quel mascalzone che dice che “il presidente Trump vuole dare all’Iran 30 miliardi di dollari per costruire impianti nucleari civili?”», ha scritto su Truth. «Mai sentito parlare di questa idea assurda. È solo un’altra bufala diffusa dalle Fake News per squalificarci. Questa gente è MALATA!!!».